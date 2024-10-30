Аналитики ISW объяснили, почему Путин продолжает использовать ядерную риторику

Учения по ядерному сдерживанию проводятся в России ежегодно.

Российский диктатор Владимир Путин снова попытался использовать ядерную риторику против Запада. Таким образом, он хочет ослабить помощь Украине от западных партнеров.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

По информации аналитиков, 29 октября Путин приобщился к видеоконференции во время российских военных учений. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания запустили:

межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс";

баллистические ракеты подводного базирования "Синева" и "Булава";

крылатые ракеты воздушного базирования.

В ходе видеоконференции российский диктатор отметил, что ядерная триада России продолжает гарантировать суверенитет и безопасность, помогая поддерживать глобальный баланс сил.

Он заявил, что российские войска стратегического назначения получают новые стационарные и мобильные ракетные комплексы, имеющие, по его словам, повышенную точность, сокращенное время запуска и расширенные возможности.

Аналитики ISW утверждают, что Путин вместе с другими чиновниками пытаются использовать ядерную риторику и регулярные военные учения как форму рефлексивного контроля и влияния в попытке заставить западных лиц, принимающих решение, сдержать себя и сдержать свою поддержку Украины.

Напомним, по информации Financial Times, Украина и Россия при посредничестве Катара ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

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