Аналитики ISW объяснили, почему Россия не сможет захватить Киев в случае повторного наступления

Россия потеряла большое количество оружия и не смогла достичь господства в воздухе

Даже если российские войска снова попытаются пойти на Киев с территории Беларуси, крайне маловероятно, что они смогут захватить город.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты уверены, что повторное российское наступление на Киев также не будет успешным для агрессоров.

В ISW напомнили, что ворвавшаяся в Украину армия не смогла закрепить свои успехи после стремительного продвижения в начале вторжения и уже потеряли более 70 тыс. квадратных километров территорий.

Теперь российские войска сосредоточили силы, чтобы продвинуться в районе Бахмута, но, несмотря на большие потери, они отвоевывают по 100-200 метров в день.

Россия не смогла достичь господства в воздухе и потеряла большое количество своего арсенала и высокоточного оружия.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале после подготовки мобилизованных оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия копит людей и оружие для нового наступления.

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