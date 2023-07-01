Аналитики ISW оценили способность РФ взорвать Запорожскую АЭС

Опыт с Каховской ГЭС показывает, что оккупанты могут прибегнуть и к такому теракту.

Маловероятно, что российские войска совершат теракт на Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявили американские аналитики из Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что Москва будет использовать шантаж и угрозы теракта, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, а также ограничить поддержку Украины Западам накануне саммита НАТО 11 июля.

"Российские силы не смогут контролировать последствия умышленного радиационного инцидента на ЗАЭС. Радиационный инцидент может еще больше ухудшить способность России закрепить свою оккупацию юга Украины, оставив районы непригодными для жизни", — говорится в отчете.

Однако, по словам аналитиков, полностью исключать планы по саботажу на ЗАЭС — нельзя. Так, ВС РФ могут совершить несколько возможных радиологических техногенных инцидентов на ЗАЭС, некоторые из которых будут более серьезными, чем другие. Кроме того, они могут сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать ВСУ перейти через осушенную территорию.

Также эксперты считают, что российские силы могут попытаться создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины. Однако этот шлейф, скорее всего, коснется и войск РФ на оккупированной территории. Кроме того, ВС РФ могут совершить техногенную "аварию", которая создаст меньший радиологический радиус, сразу направленный на предотвращение контрнаступления ВСУ рядом с Энергодаром.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать. Украина, со своей стороны, не получит никакой выгоды от возникновения радиологического инцидента на ЗАЭС", — отметили аналитики.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину. "Энергоатом" заявлял о давлении российских военных на персонал станции.

Впоследствии в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования заявили, что российские военные разместили в помещении турбинного отделения 4 энергоблока Запорожской атомной электростанции военную технику и взрывчатку.

Находясь в Украине, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работает над компромиссным планом безопасности для ЗАЭС, и предостерег от усиления военной активности вокруг нее.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и "все для этого подготовила".

29 июня в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях прошли масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

По самому худшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч человек из Днепропетровской и Запорожской областей.

Накануне в разведке сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС, это происходит на фоне информации об угрозе подрыва станции россиянами.