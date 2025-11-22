Аналитики ISW опровергли фейки Кремля о "захвате" Купянска

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские войска эффективно отбили попытки российских сил захватить населенные пункты на Купянском направлении, хотя Россия продолжает распространять преувеличенные заявления о своих успехах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что российское командование и президент РФ активно пытаются создать впечатление неизбежной победы, чтобы давить на Украину и Запад.

Во время совещания 20 ноября Путин появился в военной форме — это уже четвертый публичный случай с начала полномасштабного вторжения. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о контроле над более 80% Волчанска и более 75% Покровска, однако реальные наблюдения показывают лишь 34% и 46% соответственно.

Командир Южной группы российских войск генерал-лейтенант Сергей Медведев сообщил о захвате восточной и юго-восточной части Константиновки и зачистке центральных районов, однако ISW фиксирует лишь ограниченные проникновения в юго-восточную часть города. Российское командование планирует установить контроль над большей частью Константиновки до середины декабря, хотя Путин заявил, что точные сроки не имеют значения.

В отчете говорится, что Россия также широко использует символические действия — поднятие флагов в населенных пунктах, чтобы демонстрировать «успехи». 21 ноября обнародованные видео показывают небольшие группы российских военных с флагами в Купянске, Новоселовке, Ставках и Ямполе. ISW подчеркивает, что это лишь локальные проникновения и они не меняют фактического контроля над территорией.

Также, Купянское направление является одним из немногих примеров, где украинские войска успешно отражают массированные атаки. ISW отмечает, что украинские силы постепенно отбрасывают российское наступление, не позволяя установить длительный контроль над стратегически важными населенными пунктами. Это первый подобный успех за последние годы на этом фронте.

В ISW акцентируют что несмотря на заявления Кремля о «неотвратимой победе», реальная ситуация свидетельствует об устойчивости украинской обороны и эффективности военных действий в противодействии российским атакам.

