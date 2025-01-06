Аналитики ISW проанализировали наступательные операции ВСУ в Курской области

В то же время сообщается, что было зафиксировано продвижение врага юго-восточнее Суджи.

Силы обороны Украины возобновили наступательные операции в Курской области 5 января. Они имеют тактические успехи, хотя также зафиксированы продвижения россиян.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны ( ISW ).

Российские источники сообщают, что ВСУ провели несколько механизированных атак численностью примерно в роту по направлению Бердин-Новосотницкий (северо-восточнее Суджи). Все атаки были произведены в три волны с использованием бронетехники численностью примерно в батальон.

Кроме того, украинские военные активизировали наступательные операции в районе Леонидового и провели усиленную механизированную атаку численностью во взвод возле Пушкарного (восточнее Суджи).

Локационные данные указывают на то, что силы ВСУ продвинулись в полях к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населённого пункта.

Российские источники сообщают, что по состоянию на 5 января силы ВСУ занимали Черкасское Поречное, Мартыновку и Михайловку, также ВСУ вошли в населенный пункт Новосотницкий (чуть восточнее Бердина), и продвинулись в полях к западу от Ямской Степи (непосредственно северо-западнее Бердина). ) и к западу от Новой Сорочины (к северу от Суджи и к северному западнее Бердина).

Кроме того, силы ВСУ проводили наступательные операции в районе Никопольского и Александровки и к северу от Русской Конопли (восточнее Суджи) в направлении Пушкарного.

Источники в РФ утверждают, что новые наступательные операции ВСУ могут быть отвлекающим маневром и трудно говорить о том, будут ли эти наступательные операции частью основных усилий.

В то же время сообщается, что было зафиксировано продвижение врага юго-восточнее Суджи. В частности геолокационные данные указывают, что войска РФ продвинулись в западной и южной части Махновки (чуть юго-восточнее Суджи).

Напомним, ранее сообщалось, что в Курске раздались громкие взрывы во время атаки дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ активизировали наступательные действия в Курщине.

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