Аналитики ISW раскрыли планы российского наступления на Донетчине

Российский военный блогер утверждает, что командование оккупантов ищет слабые места в обороне ВСУ, стремясь пробиться к границе Днепропетровской области.

Российская армия продвинулась вперед, заняв позиции и заставив ВСУ отступить к западу от Курахово. Кроме того, враг намерен достичь административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями, продвигаясь от Великой Новоселки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Наступление врага на Кураховском и Великоновоселковском направлениях

Российские оккупанты взяли под контроль село Улаклы, расположенное к западу от города Курахово, что привело к закрытию "кармана" с подразделениями Вооруженных сил Украины в этом районе. Один из российских военных блогеров сообщил, что подразделения РФ также смогли продвинуться в центральную часть Константинополя с юга.

В течение 20-21 февраля российские захватчики продолжали наступательные действия западнее Курахово, сосредоточившись в районах Андреевки, Улакли и Константинополя. Используя захват Курахово и села Дачное, расположенного к западу от города, оккупанты стремятся выровнять линию фронта, укрепив свои позиции в этом секторе.

Также читайте Офицер бригады "Рубеж" оценил промежуточные результаты войны в Украине

По оценкам Института, главной целью российских войск на Кураховском направлении является создание более стабильной и обороноспособной линии фронта. Аналитики ISW отмечают, что российское командование, вероятно, не будет передислоцировать силы из этого района, пока не выполнит поставленные задачи.

Ситуация в районе Великой Новоселки

Аналитики ISW также сообщают, что после захвата Великой Новоселки российские войска пытаются продвинуться дальше на север в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Согласно последним данным, враг возобновил наступательные действия к северо-востоку, северу и западу от Великой Новоселки после временной паузы, продолжавшейся несколько недель после захвата населенного пункта в конце января 2025 года.

Опубликованные 20 февраля геолокационные материалы указывают на то, что российские войска заняли село Новоочеретоватое, расположенное северо-западнее Великой Новоселки. Это стало возможным после того, как оккупанты переправились через реку Мокрые Ялы. Министерство обороны РФ заявило, что ключевую роль в форсировании реки и захвате населенного пункта сыграли подразделения 5-й танковой бригады (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ).

В отчете ISW также отмечается, что вражеские войска, вероятно, использовали сухой участок реки Мокрые Ялы в районе Новочертоватого для продвижения вперед. По оценкам аналитиков, эта река могла стать серьезным препятствием для последующего российского наступления.

По мнению экспертов, российское командование либо передислоцировало значительную часть Восточного военного округа на другие участки фронта, либо оставило его подразделения в районе Великой Новоселки для дальнейшего продвижения в сторону административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Усиление наступления северо-западнее Великой Новоселки

Российская армия активизировала боевые действия на северо-восточном и западном флангах Великой Новоселки. Один из российских военных блогеров 21 февраля опубликовал видеозаписи, на которых, по его утверждению, подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады совершают механизированную атаку силами взвода вблизи Новоселки (к западу от Великой Новоселки).

Кроме того, российские войска недавно провели механизированную атаку батальонного уровня в районе села Богатырь, расположенного между Курахово и Большой Новоселкой.

Еще один российский блогер 20 февраля заявил, что подразделения 60-й мотострелковой бригады смогли продвинуться вглубь украинской обороны к северу от Времевки (к западу от Великой Новоселки), захватив несколько опорных пунктов.

В то же время некоторые российские военные блогеры сообщали о продвижении войск РФ к западу от Великой Новоселки, а также к востоку и югу от Новоселки. Однако в ISW отмечают, что пока нет независимых подтверждений этих заявлений.

Еще один российский военный блогер заявил, что путинские войска ведут наступательные действия в районе Скудного (к северо-западу от Новочертоватого) и пытаются продвинуться в сторону Бурлацкого и Привольного (к северо-западу и западу от Великой Новоселки). По его словам, российское командование ищет слабые места в украинской обороне, стремясь пробиться к границе Днепропетровской области.

Напомним, накануне командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что россияне штурмуют позиции ВСУ в направлении Успеновки и пытаются прорваться к границе Днепропетровской области.