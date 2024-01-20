Аналитики ISW сделали заявление о планировании операций войск РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, предпочтут локальные наступательные операции по всей линии фронта в Украине, чтобы заставить ВСУ использовать резервы для оборонных действий.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на многих украинских спикеров сообщают об усилении наступления РФ на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях. Кроме того, по данным некоторых источников, войска РФ предположительно готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении в ближайшем будущем. Российские источники также не раз признавали намерения России продолжать активные действия на всей территории Украины.

В ISW считают, что россиянам в своих локальных наступлениях, скорее всего, не придется добиваться значительных территориальных успехов, чтобы заставить Украину тратить ценные ресурсы на оборонные усилия.

Между тем, украинские силы не смогут рационально использовать технику и личный состав, отражая российские наступательные операции, которые имеют целью помешать им сделать это.

Эксперты ISW отмечают, что ВСУ рискуют потратить ресурсы, которые командование планировало сохранить для своих собственных контрследующих операций в попытках остановить российские атаки, вероятно, при этом теряя позиции.

Как сообщалось, Financial Times со ссылкой на украинских силовиков опубликовало материал о том, что Россия планирует "большое наступление". Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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