Аналитики ISW сообщают о продвижении россиян на фронте: что известно

За прошедшие сутки, 15 декабря, российские оккупационные войска продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки в Донецкой области. Захватчики добились там подтвержденных успехов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что российские войска продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и добились подтвержденных успехов. Геолокационные кадры за 11 декабря показывают, что армия РФ недавно продвинулись северо-западнее Клищиевки, которая расположена в 7 км юго-западнее города.

В ISW отмечают, что российские источники характеризуют локализованную наступательную операцию оккупантов вокруг Бахмута как операцию по окружению Временного Яра. Российские военные блоггеры охарактеризовали российские атаки к западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки, как организованное наступление на Времен Яр. Впрочем, считают они, окружить город будет сложно из-за больших украинских укреплений и расположения населенного пункта на тактической высоте. ISW оценивает, что российские силы находятся по меньшей мере в девяти километрах от Времен Яр.

Также 15 декабря захватчики продолжали наступление в районе Авдеевки и продвинулись вблизи Степного (3 км севернее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки). Военные блоггеры РФ утверждали, что российские оккупационные войска продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватили позиции в лесной зоне к северу от Степного.

Российские войска 15 декабря продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры за 13 декабря показывают, что захватчик продвинулись в западной Марьинке.

Украинские и российские источники заявили, что украинские войска нанесли удар по оккупированному Мариуполю Донецкой области 14 декабря. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 и 15 декабря, виден мощный пожар в двух местах Мариуполя, включая ТЦ "Порт Сити". Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко заявил, что второй украинский удар нанесен торговому центру "Порт-Сити", где российские войска хранили военную технику, в том числе компоненты системы ПВО.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов ошеломил заявлением о том, с сколько еще будет продолжаться война . По его словам, сейчас у РФ сейчас нет планов вести войну 2025-го.

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