Аналитики ISW сообщили, какую площадь Украины захватила армия РФ с начала года

С начала этого года до 1 апреля агрессорка Россия захватила примерно 305 км территории Украины. Тем временем из Москвы раздаются заявления об оккупации большей части страны.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"ISW наблюдала лишь визуальные доказательства, позволяющие ISW подтвердить, что российские силы захватили около 305 квадратных километров в период с 1 января по 1 апреля 2024 года", — говорится в отчете.

Специалисты отмечают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил во время селекторного совещания с российским военным руководством, что с начала 2024-го их войска захватили 403 км территории Украины. Американские аналитики не подтверждают эту цифру.

В ISW отмечают, что нехватка материалов заставляет Украину экономить боеприпасы и уделять приоритет ограниченным ресурсам критических участков фронта. Впрочем, увеличение риска российского прорыва в других, менее обеспеченных секторах и общая нестабильность линии фронта, чем кажется нынешним относительно медленным темпом продвижения России.

"Ограничения материальных средств Украины также предлагают российским силам гибкость в том, как они проводят наступательные операции, которые могут привести к соединению и нелинейным возможностям для российских сил получить значительный оперативный успех в будущем", — отмечают эксперты ISW.

Напомним, украинский Генштаб в своем строительстве 3 апреля сообщили, что ВСУ сдерживают российскую армию в Донецкой области. В частности, возле Новомихайловки и Урожайного. У Клещиевки враг пытался улучшить тактическое положение.

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