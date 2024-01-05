Аналитики ISW сообщили о ситуации в Авдеевке: имеют ли оккупанты успехи

Российские оккупационные войска недавно продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Кроме того, захватчики активизировали позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокированные кадры за 4 января показывают, что российские войска недавно продвинулись недалеко от Авдеевского террикона, что к северо-востоку от города. Кроме того, российские микроблоггеры заявляют, что армия РФ продвинулась в дачных районах к юго-востоку от террикона. Также речь идет о продвижении на расстояние до одного километра в длину и на 150 метров в глубину возле населенного пункта Бердичи и на 200 метров в глубину в районе Очеретино. Впрочем, в ISW не увидела визуального подтверждения этих утверждений.

Тем временем российские и украинские источники сообщили 4 января, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичи и Степного; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; на северо-восточной и юго-восточной окраине Авдеевки; к югу от Авдеевки в районе Опросного; юго-западнее Авдеевки в районе Водяного, Невельского; и к западу от Авдеевки в районе Тоненького.

Тем временем командующий Таврической группой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска за последние сутки почти вдвое увеличили интенсивность наземных атак. В свою очередь глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что оккупанты в первую очередь атакуют Степное, пытаясь нарушить работу украинских наземных коммуникаций. Впрочем, ВСУ по-прежнему сохраняют контроль над населенным пунктом.

Напомним, руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявлял, что в Авдеевке может быть очередное обострение. Российская оккупационная армия пытается держать в напряжении всю линию обороны вокруг города.

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