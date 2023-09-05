Аналитики ISW сообщили о важных успехах ВСУ в Запорожской области: детали

Легкая пехота Вооруженных сил Украины продвинулась на позиции по противотанковым рвам и препятствиям "зубы дракона", которые являются частью обороны армии РФ в оккупированной западной части Запорожской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты Института отмечают, что украинские Вооруженные силы, вероятно, намерены удерживать эти позиции.

"ISW не готова оценить, что украинские силы прорвали этот российский оборонный слой при отсутствии замеченной украинской тяжелой техники в этих районах. Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись к позициям, расположенным к востоку от российских противотанковых рвов и препятствий "зубами дракона", которые являются частью трехуровневой обороны к западу от Вербового", — говорится в сообщении.

Геолокационные данные указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, ведущей к северо-западу к Вербовому, расположенному в 18 км юго-восточнее Орехова.

Кроме того, украинские силы продвинулись к оборонным позициям оккупантов между Роботиным и Новопрокоповкой. Аналитики подчеркивают, что ВСУ расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, даже опрокидывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа.

"Похоже, что украинские силы преуспевают в непосредственной близости от еще не пробитого российского оборонительного слоя, который тянется к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки, атакуя пехотой и обстреливая тяжелую артиллерию по российским позициям дальше и к югу от этого слоя. Развертывание . украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем ISW наблюдала, будет означать как прорыв этого российского оборонительного слоя, так и попытку расширить эту брешь", — отмечают в отчете.

Как сообщалось, ВСУ готовятся дать отпор оккупантам на Купянско-Лиманском направлении. В Минобороны отмечают, что Россия хочет провести ротацию на этом участке фронта и начать наступление на позиции ВСУ, применяя десантно-штурмовые бригады.

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