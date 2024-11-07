Аналитики назвали места на фронте, где враг продвинулся и атакует

На Донетчине у россиян есть определенные "успехи".

Российские войска 6 ноября продвинулись на нескольких направлениях: Купянском, Сватовом, Покровском, Кураховском и Угледарском.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным аналитиков, 6 ноября российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, однако подтвержденного продвижения не последовало.

Кроме того, россияне продвинулись на Покровском направлении, в том числе на юго-восток.

Российские войска также продвинулись в направлении Курахово. На геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг в северо-западной Степановке, что указывает на то, что они недавно захватили этот населенный пункт.

Россияне продвинулись в районе Угледара. Геолокационные кадры показывают, как российские силы совершают два усиленных механизированных штурма возле Антоновки и Богоявления. Также войска продвигались юго-западнее Трудового.

"На юге российские войска 6 ноября продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Также – вблизи островов дельты реки Днепр", — говорится в отчете.

Напомним, аналитик издания BILD Юлиан Репке заявил об угрозе для ВСУ попасть в котел вокруг города Курахово.