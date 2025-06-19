Аналитики назвали направление, которое РФ выбрала приоритетным для своих атак

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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Россияне возобновили масштабные механизированные атаки на Торецком направлении, что может сигнализировать о том, что они избрали этот участок приоритетным для своего наступления.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 17 июня российские войска совершили механизированную атаку численностью взвода в этом направлении.

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В частности, геолокационные кадры показывают, что россияне совершили механизированную атаку к западу от Яблоновки (к западу от Торецка). Также сообщалось, что российские войска совершили механизированную атаку численностью роты возле Константиновки, однако ВСУ уничтожили 15 единиц тяжелой техники и восемь моторизованных транспортных средств.

В ISW отметили, что с зимы 2024-2025 годов механизированные атаки россиян стали более редкими, очевидно, из-за возможностей украинских беспилотников и сокращения поставок бронетехники Россией. В то же время, российские войска все больше полагаются на гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для наступлений.

«Российские механизированные атаки на Торецком направлении могут указывать на то, что российское военное командование намерено отдать приоритет этому сектору фронта», — говорится в отчете.

По данным Генштаба 19 июня, на Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения.

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Напомним, пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петрич предупреждал о том, что РФ подтягивает элитные подразделения к Часов Яру. Армия врага нарастила наступательный потенциал для штурмов города. В частности, россияне увеличили количество мототехники для атак в городской застройке.