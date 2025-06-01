РФ мечтает захватить как можно больше территории / © Associated Press

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Россия продолжает демонстрировать широкие территориальные амбиции в отношении Украины, которые выходят за рамки четырех уже незаконно аннексированных областей.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным экспертов, Кремль намерен аннексировать, по меньшей мере, еще пять украинских областей, в частности, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую. Эти планы обсуждаются в Кремле, несмотря на то, что у России до сих пор нет полного контроля даже над теми регионами, которые формально были объявлены аннексированными в 2022 году, в частности речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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«Публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что у России более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые Россия незаконно объявила аннексированными», — говорится в отчете ISW.

Одним из ключевых свидетельств таких амбиций стало заявление главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова.

31 мая он публично заявил, что Украина рискует потерять крупные областные центры, если не согласится на мирное урегулирование. Речь шла о Запорожье, Днепре, Сумах, Харькове, Одессе и Николаеве.

«Заявления Картаполова демонстрируют, что Россия продолжает рассчитывать на затяжную войну, в рамках которой постепенное продвижение на поле боя может впоследствии трансформироваться в политические достижения. Владимир Путин и дальше действует в „теории ползучей победы“, которая предусматривает оккупацию украинских территорий малыми шагами, без резких прорывов, но с постепенным смещением линии фронта», — добавили аналитики.

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Ранее эсперты сообщили, что у России нет сил захватить Сумы, но может попытаться это сделать. По словам представителей РФ, контроль над этим городом якобы позволил бы предотвратить удары украинской артиллерии и дронов по территории России.