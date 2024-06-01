Аналитики назвали площадь Украины, захваченную россиянами с 2024 года

ВСУ сдерживают врага, чтобы он не продвигался дальше.

Российская армия с начала 2024 года оккупировала около 752 квадратных километра украинской территории.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что в начале мая 2024 года российские войска достигли значительных успехов на севере Харьковской области, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил российские наступления в Украине с начала 2024 года.

По его словам, в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года российская армия оккупировала 880 квадратных километров. Однако в ISW обнаружили доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили только около 752 квадратных километров 2024 года.

Напомним, российские войска захватили около 60% города Красногоровки Донецкой области. Ситуация для украинских войск там крайне тяжелая.

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