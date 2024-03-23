Аналитики объяснили, зачем Россия атакует энергосистему Украины

Россия наносит удары по энергетическим объектам Украины, чтобы подорвать ее оборонно-промышленный потенциал. Также российские войска пытаются использовать дефицит систем ПВО.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские удары по энергетической инфраструктуре в начале весны 2024 года, скорее всего, преследуют цель разрушить энергетическую сеть, частично для того, чтобы остановить усилия Украины по быстрому расширению ОПБ.

"Российские войска не смогли разрушить украинскую энергосистему 22 марта, но могут продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре в последующих сериях ударов. В частности, для того, чтобы воспользоваться постоянными задержками в оказании западной помощи в сфере безопасности, существенно ограничат возможности украинской системы противовоздушной обороны", – говорится в отчете.

Кроме того, говорится в отчете ISW, ракетные удары могут поддержать усилия России по дестабилизации ситуации в стране, поскольку Кремль стремится снизить внутреннее и международное доверие к украинскому правительству.

"Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины 22 марта предупредило, что Россия готовит информационные операции, направленные на то, чтобы лживо представить Украину как страну без власти", – напомнили аналитики.

Напомним, 22 марта Россия впервые за долгое время массированно атаковала электростанции Украины во многих регионах. Повреждены десятки магистральных объектов — масштаб поражений, по оценкам Укрэнерго, превысил даже последствия обстрелов минувшей зимой.

Поразили ДнепроГЭС, также ударили по Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Во многих регионах ограничили электроснабжение. Сильнее всего пострадал Харьков: там без света осталось около 700 тысяч семей.

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