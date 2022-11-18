Аналитики предположили, как ВСУ будут отбивать у оккупантов восток Херсонщины

Войска РФ в восточной части Херсонщины уязвимы к украинской кампании перехвата, подобно той, которую украинские воины успешно использовали, чтобы отразить западную часть области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями на Юге Украины: южный маршрут Т2202 Новая Каховка – Армянск, юго-восточный маршрут Р47 Каховка – Геническ и трасса М14, идущая на Восток,, а также Бердянск и Мариуполь.

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Согласно спутниковым снимкам, российские войска устанавливают и занимают оборонительные позиции вдоль этих важных путей снабжения. Украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военных объектах на этих маршрутах.

В свою очередь, ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих оккупированный Крым с материком, создает уязвимые места, которые могут оказаться под ударами ВСУ, что постепенно снизит способность России продолжать поставлять свою группировку в восточной части Херсонской области и других районах Юга Украины, подчеркнули эксперты.

Освобождение Херсона

ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Наши бойцы вошли в город с утра. Местное население радостно встречало украинских воинов – пели песни, разворачивали национальный флаг. Праздновали горожане несколько дней на главной площади города.

В настоящее время город постепенно возвращается к нормальной жизни, потому что в Херсоне оккупанты оставили людей без воды, света, связи. Кроме того, ГСЧС разминирует территорию.

Тем временем полиция вместе с местными обнаруживают предателей. Накануне стало известно, что двое коллаборантов удалось поймать – их привязали к столбу.

Ракетная атака на Украину, ад на фронте и интриги по Херсонщине – Сергей Кузан

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