Аналитики рассказали, на каких территориях украинские войска преуспели и где продолжаются бои

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Как сообщается, продвинулись вблизи Бахмута на фоне продления контрнаступательных операций на обоих участках фронта 13 сентября.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Роботиного (12 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области.

Генштаб Украины 13 сентября сообщил, что украинские силы достигли неуточненных частичных успехов возле Роботино, а также возле Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) ) на бахмутском направлении.

Сообщается, что 13 сентября украинские силы совершили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились никаких заявленных или подтвержденных успехов. Один российский военный блоггер утверждал, что в окрестностях Купянска продолжаются бои – вероятно, речь идет о районе Синьковки и Петропавловки – и что украинские войска контратакуют с флангов населенного пункта во избежание российского окружения.

ISW не наблюдал визуальных доказательств продвижения России настолько близко к Купянску, чтобы вызвать беспокойство Украины по поводу окружения. Российские источники, в частности Минобороны РФ, 12 и 13 сентября утверждали, что украинские войска совершили неудачные атаки вблизи Ямполевки (17 км к западу от Кременной), Торского (14 км к западу от Кременной), Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) и Серебрянский лес.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о фантастических потерях Украины во время контрнаступления — "пол тысячи танков и 18 тысяч бронемашин".

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