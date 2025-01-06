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Аналитики сообщили, на сколько продвинулись ВСУ во время нового наступления на Курщине

Аналитики сообщили, на сколько продвинулись ВСУ во время нового наступления на Курщине

ВСУ. / Фото: Associated Press

Вероятно, украинские военные прошли два населенных пункта в России.

В первый день нового нового наступления в Курской области на территории РФ украинские Вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.

Об этом сообщил OSINT-аналитик по псевдониму Def Mon.

В своей публикации Def Mon сослался на геолокированные кадры, которые обнародовали росСМИ. В опубликованном ролике говорилось, что армия РФ "отражала атаки ВСУ в Курской области". .Эти населенные пункты расположены рядом.

Вместе с тем Def Mon отметил: пока неизвестно, удалось ли украинским военным закрепиться на новых позициях в Курской области.

Курщина.Инфографика: x.com/DefMon3 / ©
Курщина.Инфографика: x.com/DefMon3
Курщина. Инфографика: x.com/DefMon3 / ©
Курщина. Инфографика: x.com/DefMon3

В свою очередь карта аналитиков Института изучения войны (ISW) за 5 января свидетельствует о том, что ВСУ продвинулись в южной части Бердина и дошли до дороги, которая соединяет его с Новосотницким.

Напомним, 5 января стало известно, что ВСУ начали новое наступление в Курской области. Военный эксперт Иван Ступак отмечает: важно быть реалистами в ожиданиях, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

Россияне такого не ожидали! ВСУ проводят механизированные атаки на Курщине! 

Россияне такого не ожидали! ВСУ проводят механизированные атаки на Курщине! 

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