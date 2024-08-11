Аналитики сообщили о захвате еще одного села на Востоке Украины: первые подробности

Российские войска, вероятно, захватили село Невельское под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным экспертов, российские войска продвинулись вблизи Кременной и 10 августа продолжили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Кроме того, они недавно продвинулись на Торецком направлении и продолжали наступательные операции в этом районе 9 и 10 августа.

"Вероятно, российские войска захватили Невельское (юго-восточнее Покровска)", — говорится в отчете.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что российские войска продвинулись в юго-восточной и северо-восточной частях Константиновки, а также в полях юго-восточнее Водяного.

Ранее стало известно, что оккупанты захватили Сергеевку – село Андреевской сельской громады Краматорского района Донецкой области.

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