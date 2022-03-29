"Аналогичные статьи 5 НАТО": Чалый рассказал о гарантиях безопасности, которые требует Украина

В договоре ничего не должно отрицать право Украины на вступление в ЕС.

Договор о гарантиях безопасности – это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины.

Об этом заявил Александр Чалый на брифинге после переговоров с Россией 29 марта.

"Главное условие – четкие юридические обязывающие гарантии безопасности Украины, которые по своему содержанию, по своей форме должны быть аналогичны статье 5 НАТО. То есть, если Украина будет объектом любой агрессии, любого военного нападения или любой военной операции, мы в праве в течение трех суток требовать немедленных консультаций. Если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и даже включаем такое положение как закрытие воздушного пространства над Украиной. Сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины, и это ключевое наше требование. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, а для нас это наиболее принципиальное требование, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически уже зафиксировано в нашей декларации о суверенитете, принятой 16 июля 1990 года", – сказал он.

Чалый добавил: "Под такими гарантиями, которые фактически равны статье 5 НАТО, мы, как это требует Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, военные контингенты и вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов, но принципиальная позиция – ничто в договоре не будет отрицать право Украины на вступление в ЕС, во-вторых, страны-гаранты обязуются содействовать этим процессам".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос о статусе оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут обсуждать Зеленский и Путин.

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