"Аналогов действительно нет": Жданов рассказал об уникальной украинской подводной лодке "Кронос"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что украинская частная компания разработала уникальную подлодку "Кронос", которая действительно очень эффективна.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Подводная лодка "Кронос" является электрической, мощность двигателя 1200 киловатт. Экипаж лодки — 3 человека, она может вмещать 11 человек. "Кронос" может работать в беспилотном режиме, достаточно скоростной и малозаметный для радаров и сонаров. Он может нести торпеды, ракеты. А может быть и разведывательный. Его в Дубае презентовала украинская частная компания, там он заинтересовал представителей Саудовской Аравии. На выставку она пришла своим ходом. На мой взгляд — это шедевр, аналогов которому действительно в мире нет", — сказал Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у Украины нет возможности модифицировать зенитные ракетные комплексы С-300 и использовать их для нанесения ударов, а не только для защиты неба.

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