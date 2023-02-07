"Аналогов нет": Минобороны РФ придумало "форму нового поколения" — утепленные резиновые сапоги

Оккупационное Министерство обороны России придумало очередное "аналогов нет" — военную форму "нового поколения", к которой также будут выдавать утепленные резиновые сапоги.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на источники.

Пропагандисты пишут, что якобы российским оккупантам, убивающим украинцев, разработали новую форму. Ее внешний вид ничем не будет отличаться от предыдущего, однако будет "улучшено качество швов, тканей и утеплителей".

Также захватчиками будут издавать разные типы форм, в зависимости от сезона. Еще одно улучшение от оккупационного Министерства обороны – оккупантам выдадут утепленные резиновые сапоги. Где будут шить форму, "аналогов которой нет", не сообщают.

Напомним, в Минобороны Украины показали "сверхсовременное" вооружение российских военных, которым они хотели оградить Херсонский мост от украинских атак HIMARS.

Также в Донецкой области в районе города Угледар замечены солдаты из 155-й бригады морской пехоты РФ, мародерившие и совершавшие военные преступления против мирных жителей Бучи и Ирпеня. Десять оккупантов из этой бригады сдались в плен.

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