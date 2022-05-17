"Аналогов нет": россияне притащили пушку из музея на въезд в оккупированный Херсон (видео)

"Аналогов нет": россияне притащили пушку из музея на въезд в оккупированный Херсон (видео)

Российские оккупанты притащили пушку из музея на въезд в Херсон и поставили ее возле блокпоста.

Экспонат попал на видео, которое опубликовала местная жительницей Анастасия Дудинова в TikTok.

По словам женщины, 14 мая она выехала из Херсона в село Хорла в Херсонской области. По дороге она снимала, что происходит на оккупированной россиянами территории.

Украинцев рассмешило "новейшее вооружение" россиян. "А где рыцарские доспехи?", "Щас будет ехать конная кавалерия", "Все, последняя капля, я их боюсь", "Аналогов нет", — написали в Сети.

В комментариях возник спор между мужчинами. Один утверждает, что эта пушка на том месте стояла и раньше. Однако, по словам другого, пушка стоит на досках. "То есть ее туда привезли и поставили", – возразил мужчина.

"Она на европоддоне. Еще рокла к ней и будет САУ", — пошутил другой.

Напомним, российские оккупанты из временно захваченного Мелитополя Запорожской области украли коллекцию скифского золота.

Рашисты не пускают жителей Херсона выехать из оккупированной области

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