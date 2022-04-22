"Аналоговнет": российские крылатые ракеты оснащены электроникой 60-х годов прошлого столетия (фото)

Российские крылатые ракеты, которыми РФ атакует украинские города с начала полномасштабного вторжения, оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века.

Об этом 22 апреля сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, ракеты типа Х-101 изготовлялись с 1999 по 2013 год. Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия.

Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной.

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Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", " Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями советского союза.

Также в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработана в 1977 году.

Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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