Анатолич о том, как они с семьей убегали от боевых действий: "Мои дети видели трупы"

Анатолич о том, как они с семьей убегали от боевых действий: "Мои дети видели трупы"

Ведущий Анатолий Анатолич рассказал, где их с семьей застала война и когда они решили бежать с места боевых действий.

По словам жены ведущего, PR-директора Юлии Яцечко (Юла), она проснулась 24 февраля от громких взрывов, которые услышала за окном. Дом семьи расположен в Киевской области, в городе Вышгород. Следом проснулась дочь супругов. Юлия сказала девочке, что эта ветка упала на крышу. Впрочем, через несколько минут раздался еще один взрыв.

Первые три дня семья провела в подвале своего дома. На четвертый день, когда Юля общалась с соседями на улице, за забором они услышали стрельбу:

"Началась стрельба за нашим забором, стрельба диверсантов. Стоявшие рядом мужчины позабегали в свои дома и через секунду выбежали с автоматами. Я так испугалась, потому что вокруг ходят дети. Мы прыгнули в машину за пять минут. Потому что заканчивается наше коттеджный городок и начинается мощная терроборона Новых Петровцев", – рассказала Юла в программе "Звездный путь".

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/yulattt

Супруги признались, что их дочери Лола и Алиса видели трупы:

"Когда мы уезжали из дома, мы даже не знали, куда ехать. Мы поехали почему-то к совершенно незнакомым людям – дедушке и бабушке Лолиной одноклассницы... Мы поехали недалеко, Кагарлыкский район, там мы провели почти месяц... Когда мы ехали, девочки видели блокпосты и даже видели трупы, на Оболони была разбита диверсионная группа, трупы диверсантов, наши военные. Девочки все это видели", – рассказал Анатолий Анатолич.

Юла добавила, что их дочери сначала очень остро реагировали на грохот двери, или если шел дождь: "Но для них самый страшный момент, когда летит самолет. И самолет летит низко и не белого цвета", — добавила жена Анатолича.

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