Андрей Бедняков показал видео разрушенного оккупантами Мариуполя: "Родного города уже нет"

Ведущий рассказал, что россияне уничтожили почти все.

Украинский ведущий, уроженец Мариуполя Андрей Бедняков, недавно потерявший маму, показал, как выглядит сейчас его родной город.

На странице в Instagram знаменитость обнародовал видео, которое сняли жители. Люди с авто снимали улицы блокадного Мариуполя и продемонстрировали последствия "русского мира". В частности, в ролике снято разрушеный Драматический театр и другую уничтоженную инфраструктуру.

В сообщении знаменитость рассказал, что с 2014 года настроение мариупольцев сильно изменилось. Люди стали патриотичнее, особенно молодое поколение. Однако российские солдаты уничтожили почти все.

"Мого родного города уже нет. От него почти ничего не осталось. Не было, пожалуй, и часа, чтобы я не думал о Мариуполе. Людей пришли "спасать". Бросили свой "спасательный круг" практически на весь город. Бросили его на Драмтеатр, мою школу, мой дом, где я жил, бросили на дворец культуры, где я работал, бросили на стадион, куда я приходил с родителями, но, вопреки всему, там остались воины, которые продолжают бороться за наш город. За нашу землю и за нашу территорию. Низкий поклон каждому и каждой из вас! Я знаю, что вы это прочтете. Знайте: вся Украина молится. О вас знает весь мир! Я, как и миллионы украинцев, очень жду деблокаду. Помочь выехать людям и помочь нашим воинам. Потому что Мариуполь – это Украина", – написал ведущий.

Напомним, недавно Андрей Бедняков сообщил о горе в его семье – не стало мамы знаменитости. Когда российские войска оккупировали Мариуполь, мать и сестра Беднякова оказались заблокированными в городе. Он рассказал, что с начала войны мама слабела с каждым взрывом, женщина болела, однако, по словам Беднякова, если бы не война, мама еще бы жила.

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