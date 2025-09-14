Андрей Билецкий на YES-2025: нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения

Реклама

«В 2022–2024 годах Украина доминировала в инновациях: первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами. Все это возникало снизу как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их. Именно поэтому нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения», - подчеркнул Андрей Белецкий.

О том, как Россия идет по украинским стопам в развитии технологий войны, о необходимости четкой стратегии технологических прорывов для удержания преимущества и актуальных вызовов для ВСУ.