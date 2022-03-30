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Андрей Хливнюк показал, как выглядит его лицо после обстрела оккупантами

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Андрей Хливнюк показал, как выглядит его лицо после обстрела оккупантами

instagram.com/andriihorolski

Колонна музыканта попала под минометный обстрел.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с началом полномасштабной войны вступивший в терроборону, вышел на связь с фанами после обстрела оккупантами.

Как известно, почти неделю назад колонна, в которой двигался музыкант, попала под минометные обстрелы, в результате чего Хливнюк получил повреждение лица.

хливнюк получил ранение почти неделю назад во время обстрела российскими оккупантами / © instagram.com/andriihorolski
хливнюк получил ранение почти неделю назад во время обстрела российскими оккупантами / instagram.com/andriihorolski

Сейчас артист находится в больнице, чувствует себя хорошо и решительно настроенный после выздоровления вернуться на фронт. Об этом он рассказал фоловерам в сторис своей страницы в Instagram:

"Да, действительно, меня ранили в лицо, нашу колонну обстреляли, но это очень-очень легкое ранение. Я очень быстро встану на ноги и вернусь в строй. Потому что, как видите, почти отечность прошла", — сказал Хливнюк.

Музыкант постепенно выздоравливает / © instagram.com/andriihorolski
Музыкант постепенно выздоравливает / instagram.com/andriihorolski

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