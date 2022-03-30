Андрей Хливнюк показал, как выглядит его лицо после обстрела оккупантами

Андрей Хливнюк показал, как выглядит его лицо после обстрела оккупантами

Колонна музыканта попала под минометный обстрел.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с началом полномасштабной войны вступивший в терроборону, вышел на связь с фанами после обстрела оккупантами.

Как известно, почти неделю назад колонна, в которой двигался музыкант, попала под минометные обстрелы, в результате чего Хливнюк получил повреждение лица.

хливнюк получил ранение почти неделю назад во время обстрела российскими оккупантами / instagram.com/andriihorolski

Сейчас артист находится в больнице, чувствует себя хорошо и решительно настроенный после выздоровления вернуться на фронт. Об этом он рассказал фоловерам в сторис своей страницы в Instagram:

"Да, действительно, меня ранили в лицо, нашу колонну обстреляли, но это очень-очень легкое ранение. Я очень быстро встану на ноги и вернусь в строй. Потому что, как видите, почти отечность прошла", — сказал Хливнюк.

Музыкант постепенно выздоравливает / instagram.com/andriihorolski

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