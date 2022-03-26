Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел: артист ранен в лицо

К счастью, жизни музыканта ничего не угрожает.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, с началом войны вступивший в терроборону, попал под минометный обстрел.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Хлывнюк запостил кадры, на которых видно, что он получил ранение в лицо. К счастью, жизни певцу ничего не угрожает.

instagram.com/andriihorolski

instagram.com/andriihorolski

"Для моих слушателей из России. Вот с такими нацистами вы сражаетесь, идиоты. К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", — написал Хливнюк.

instagram.com/andriihorolski

Отметим, что 25 марта корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко получил ранения во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Там Андрей Цаплиенко готовил материал о проведении гуманитарного коридора в Чернигов. Рашисты сначала запустили беспилотник, а через 15 минут обстреляли колонну с гражданскими, где также находились иностранные журналисты и съемочная группа ТСН, из "Смерчей", артиллерии 122-миллиметрового калибра, миномета и танка. Обстрел длился не менее полутора часов.

Врачи говорят, что Андрею повезло — обломок прошел насквозь, не задев костей.

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