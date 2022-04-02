Андрей Хлывнюк вернулся в терроборону после ранения: "Жив, в строю"

Артист несколько дней был в больнице.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, недавно попавший под минометный обстрел и получивший ранение лица, уже вернулся в терроборону.

Так, артист, который несколько дней находился в больнице, снова взял оружие и стал защищать столицу. Об этом рассказал журналист Богдан Кутепов и разместил фото звезды на своей странице в Facebook. В кадре Хлывнюк появился в форме и с пластырем на щеке и синяком под глазом.

Андрей Хливнюк / facebook.com/kutiepov

"Позывной Бумбокс. Жив, в строю. Хотя до недавнего времени боевой трехсотый. Счастливчик", — написал Кутепов.

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