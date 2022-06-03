Андрей Хлывнюк впервые рассказал, как попал под минометный обстрел на войне: "Мы были в окопе"

Андрей Хлывнюк впервые рассказал, как попал под минометный обстрел на войне: "Мы были в окопе"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды терробороны ВСУ.

В конце марта Андрей Хлывнюк испугал поклонников, сообщив, что он попал под минометный обстрел. Музыкант получил серьезные ранения в лицо.

Впрочем, больше подробностей он не рассказывал. В программе "Звездный путь" Хливнюк впервые поделился, что тогда произошло. Артист вспомнил, что российские войска их обстреляли, когда они разгружали машины.

"Это было легкое ранение, я был в сознании, меня подшарнули, достали этот кусок железа, зашили и я немножко из-за этой волны ударной, я был, не знаю, сколько часов, немножко такой, веселый, матерился. Мы были в одном окопе с моим собратом Скифом и он спросил меня: "Куда?", я сказал: "Где-то по *балу". Он меня осмотрел и налепил мне…", — вспомнил Хливнюк.

Фото: instagram.com/andriihorolski

Он добавил, что тогда их колонна держала курс на Ирпень:

"По ощущениям, будто тебе легонько дали кулаком и сбили тебя с ног. Это все равно было в процессе падения, потому что мы запрыгивали в яму вместе с БК. Орки дождались, пока мы остановимся, чтобы вести огонь прицельно. Видимо, висела птичка. Колонна шла, шла, остановилась… Мы начали разгружаться, чтобы отпустить машины и идти форсировать ту речушку, или там была переправа, я не помню… Мы должны были перейти на другую сторону, чтобы зайти в Ирпень. И парни таки зашли, они перегруппировались, дождались удобного часа и зашли и сделали свое дело", — рассказал Хливнюк.

Хлывнюк выздоровел и вернулся на службу / Фото: instagram.com/andriihorolski

Фото: instagram.com/andriihorolski

Также исполнитель добавил, что по сцене не соскучился, но загрустил по процессу создания песен. Хлывнюк выразил надежду, что частично сможет вернуться к своей прямой работе и выступать, но и совмещать ее с работой в подразделении.

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