Андрей Юсов оценил наступательные возможности россиян на фронте

Оккупантам по силам пока точечные наступательные операции.

Силы и средства, существующие у российских оккупанто, могут позволить проводить точечные наступательные действия по отдельным направлениям — как в районе Авдеевки и на Лимано-Купьянской оси.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина".

"С теми силами и средствами, которыми сейчас оперирует Россия, подобного масштаба действия, которые мы видим в районе Авдеевки, возможны", прокомментировал Юсов способность российских захватчиков готовить очередную крупную наступательную операцию, вроде атаки на Авдеевку.

По его словам, речь идет о точечных операциях по отдельным направлениям.

"Вот это то, что сейчас может сделать агрессор", – подчеркнул представитель ГУР.

Относительно возможных признаков подготовки войск РФ к подобным наступательным действиям Юсов отметил, что украинская разведка внимательно следит за возможным развитием ситуации, кадровым потенциалом и другими возможностями российских интервентов.

Как сообщалось, руководитель Авдеевской МВА Витали и Барабаш сообщил о планах врага у города. По его словам, Российские войска планируют захватить Авдеевский коксохимический завод, и это их новая цель на фоне отсутствия успехов на фронте.

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