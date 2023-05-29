Андрющенко рассказал о потерях россиян после вчерашнего обстрела в Мариуполе

Ранения получили более 400 окупантов, находившихся на базе РФ.
В результате вчерашнего взрыва в Мариуполе в воскресенье, 28 мая, погибли более 100 российских военных.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В частности, ранения получили более 400 окупантов, находившихся на базе РФ.
"Они были госпитализированы в больницу интенсивной терапии на ЖМР 17. Также была уничтожена станция связи и РЭБ", — сказал Андрющенко.
Он отметил, что попадание было в бывший оздоровительный комплекс "Ялта", что привело к разрушению 5-ти этажного корпуса. Раньше в нем могли размещаться до 120 отдыхающих.
"Однако россияне переделывали здание под казармы и после этого в комнате можно было размещать до 5 человек", — резюмировал Андрющенко.
Напомним, под временно оккупированным Мариуполем раздался взрыв. Отмечается, что попадание было по базе окупантов.
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