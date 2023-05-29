Андрющенко рассказал о потерях россиян после вчерашнего обстрела в Мариуполе

Ранения получили более 400 окупантов, находившихся на базе РФ.

В результате вчерашнего взрыва в Мариуполе в воскресенье, 28 мая, погибли более 100 российских военных.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, ранения получили более 400 окупантов, находившихся на базе РФ.

"Они были госпитализированы в больницу интенсивной терапии на ЖМР 17. Также была уничтожена станция связи и РЭБ", — сказал Андрющенко.

Он отметил, что попадание было в бывший оздоровительный комплекс "Ялта", что привело к разрушению 5-ти этажного корпуса. Раньше в нем могли размещаться до 120 отдыхающих.

"Однако россияне переделывали здание под казармы и после этого в комнате можно было размещать до 5 человек", — резюмировал Андрющенко.

Напомним, под временно оккупированным Мариуполем раздался взрыв. Отмечается, что попадание было по базе окупантов.

Читайте также: