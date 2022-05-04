Анджелина Джоли показала обломок от российской ракеты: "Мне его дала маленькая девочка во Львове"

Анджелина Джоли показала обломок от российской ракеты: "Мне его дала маленькая девочка во Львове"

Голливудская актриса и специальный посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли несколько дней назад была во Львове.

Артиста пообщалась с переселенцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии.

В частности, Джоли встретилась с маленькими детьми. Во время встречи маленькая девочка дала актрисе осколок от российской ракеты.

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, которая нашла его, не поняла, что камень, которым она играла, на самом деле был осколком бомбы", — написала актриса.

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Джоли отметила, что ей больно наблюдать, как от войны страдают дети. Она встретилась и с пострадавшими от российского удара в Краматорске. Актера отметила, что у некоторых детей осколки от ракет врачи не смогли достать.

"У многих детей, которых я встретила после взрыва на вокзале в Краматорске, недавно удаляли осколки, а это сложный и болезненный процесс. Некоторые осколки не смогли достать, ведь это могло сказаться на жизненно важных органах", — отметила актера.

Джоли отметила, что Россия развязала жестокою войну, а дети не должны от этого страдать.

Напомним, несколько дней назад голливудская звезда появилась на улицах Львова. Визит актрисы стал неожиданностью для всех. Звезду заметили в кафе, сняли видео и выложили в Сеть.

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