Анджелина Джоли показала обломок российской ракеты: как он попал к голливудской звезде

Анджелина Джоли показала обломок российской ракеты: как он попал к голливудской звезде

Голливудская актриса и специальный посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли, которая была во Львове, показала в своем Instagram обломок российской ракеты.

Американской звезде "подарок" представила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Обломок ракеты ей дала 4-летняя девочка Виктория из Бородянки в Киевской области.

Об этом Дарья Герасимчук рассказала в эфире "Снданку з 1+1".

"Я увидела ребенка на улице возле дома. Подарила ей игрушку. Она за пять минут ко мне прибежала и говорит: "Тетя, у меня для тебя есть подарок — хороший камешек". Ее папа потом рассказал, что это обломок ракеты. Он отлетел от соседнего дома к ихнему. Ребенок играл этим обломком", — рассказала уполномоченная президента.

По ее словам, долго берегла такой "подарок": провезла всеми странами и показывала, какими "игрушками" играют украинские дети войны.

"Это мой личный подарок, который был очень важным для меня. Я подарила его Анджелине. Я хочу, чтобы она могла показать — с какими недетскими игрушками играют сейчас наши дети. Как вот такие красивые "камешки" разрушают за секунду жизни наших детей", — подчеркнула Дарья Герасимчук.

Дарья Герасимчук о принудительном вывозе детей в Россию и их проблемах во время войны

Напомним, несколько дней назад голливудская звезда появилась на улицах Львова. Визит актрисы стал неожиданностью для всех. Звезду заметили в кафе, сняли видео и выложили в Сеть.

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