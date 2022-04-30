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Анджелина Джоли пообщалась с украинскими переселенцами на вокзале – видео

Анджелина Джоли пообщалась с украинскими переселенцами на вокзале – видео

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Анджелина Джоли пообщалась с украинскими переселенцами на вокзале – видео

Анджелина Джоли / t.me/UkrzalInfo

Голливудская звезда Анджелина Джоли, произведшая фурор своим визитом во Львов в рамках помощи украинцам, пообщалась с переселенцами на вокзале.

Госпожа посол ООН по делам беженцев, которую увидели одном из кафе, посетила львовский железнодорожный вокзал. Там актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзалізниці". К слову, увидеть звезду своими глазами захотело немало людей.

Анджелина Джоли / © t.me/UkrzalInfo
Анджелина Джоли / t.me/UkrzalInfo

Также советник главы МВД Антон Геращенко обнародовал в своем Telegram видео, где видно, как Джоли держит за руку мужчину и общается с ним.

Напомним, ранее Анджелина Джоли в римском госпитале посетила украинских детей-беженцев. Там она пообщалась с украинским мальчиком, борющимся с острым лимфобластным лейкозом.

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