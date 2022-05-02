Анджелина Джоли в Бориславе и очередные "хлопки" в Белгороде: главные события ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 2 мая:
- Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия готовится перебросить на территорию Украины около десяти тысяч добровольцев. Читать дальше –>
- Голливудская звезда Анджелина Джоли после посещения Львова посетила город Борислав (Львовская область). Там актриса побывала в учебно-реабилитационном центре "Гармония". Читать дальше –>
- После эвакуации россияне возобновили обстрелы "Азовстали": на заводе до сих пор есть сотни гражданских, в том числе дети. Читать дальше –>
- В Белгородской области России снова сообщают о взрывах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территории региона раздались "два сильных разрыва". Читать дальше –>
- Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров рассказал, будет ли РФ "подгонять победы" в Украине до 9 мая. Читать дальше –>