Анджелина Джоли во Львове: что известно о визите звезды Голливуда в Украину

Голливудская звезда Анджелина Джоли в субботу, 30 апреля, приехала в Украину.

Знаменитость посетила Львов, где сейчас много переселенцев из "горячих точек".

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать все, что известно о визите Джоли.

Анджелина Джоли – посол ООН по делам беженцев с 2001 года. Так, знаменитость совершала поездки для встречи с беженцами в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.

В начале войны России против Украины Анджелина одной из первых поддержала украинцев. Звезда призвала помогать людям, вынужденным бежать из страны. Также она вместе с коллегами из ООН начала заниматься организацией помощи.

30 марта Джоли посетила госпиталь Pediatrico Bambino Gesu в Риме, где находились дети-беженцы из Украины.

Ровно через месяц, 30 апреля, актриса приехала во Львов.

Сначала знаменитость застукали в одном из кафе города. На видео, которое быстро распространилось по Сети, Джоли изображена в сером свитере и штанах, с рюкзаком за спиной. Артистка улыбается и заказывает кофе.

Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир Опубликовано Майей Пидгородецькой Суббота, 30 апреля 2022 г.

Затем посол ООН по делам беженцев посетила львовский железнодорожный вокзал. Там актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с ними лично. Звезда выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все.

Анджелина Джоли / Фото Натальи Волосацкой/ТСН

Анджелина Джоли / Фото Натальи Волосацкой/ТСН

Анджелина Джоли / t.me/UkrzalInfo

На улице играли украинские песни. В частности, хит группы "ВВ" – "Весна".

Кроме того, Джоли посетила вокзальных волонтеров, психологов и врачей. Звезда выразила им благодарность.

"Вы отдаете многое для того, чтобы помочь людям с их эмоциями. Это очень травматично для детей. Но знать, что есть кто-то, кому не безразлично и кто готов выслушать – показывает этим детям, что их жизни имеют значение", – поделилась звезда.

Также звезда навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске. Как поделился глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, Анджелину очень растрогали их рассказы.

В этот день посол еще и посетила школу-интернат, где пообщалась и сфотографировалась с воспитанниками.

Со своей стороны бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко заявил, что он лично занимался организацией приезда Джоли во Львов. Об этом он написал в своем Telegram, отметив, что это очень уникальное путешествие.

"Как лицо, которое непосредственно занималось ее приездом в Украину, могу назвать это путешествие уникальным. Извиняюсь, что без подробностей", – прокомментировал он.

Анджелина Джоли / t.me/LeshchenkoS

Напомним, видео с Джоли стремительно распространилось по Сети. Впрочем, в ролике пользователей насмешил юноша, который сидит за столиком и не обращает внимания на звезду Голливуда, занимаясь своими делами в смартфоне. Пользователи не упустили возможности и сделали кучу забавных мемов, а редакция сайта ТСН.ua собрала их в подборку.

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