Анджей Дуда: биография польского президента и друга Украины

Читайте в материале ТСН.ua, что известно о президенте Польши Анджее Дуде, его украинских корнях, интересных фактах из жизни.

До президентской кампании Анджей Дуда был совершенно неизвестен в политике. Поэтому для большинства зарубежных и многих польских комментаторы его победа в первом туре выборов стала настоящей сенсацией. 24 мая 2015 года Анджей Дуда был избран на пост президента Польши. С начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 сразу показал себя как настоящего друга Украины и украинского народа. Рассказываем все, что известно об Анджее Дуде — одном из самых молодых польских президентов.

Краткая биография

С 2015 года Анджей Дуда занимает должность президента Польши. / Фото: Associated Press

Анджей Себастиан Дуда родился 16 мая 1972 года в Кракове.

1996 оканчивает факультет права и администрации Ягеллонского университета (Краков). В феврале 1997 года начинает свою преподавательскую работу на кафедре административного судопроизводства этого же университета.

В 2001 году Анджея Дуду причисляют в штат отдела административного права Ягеллонского университета. А в январе 2005 года он получает степень доктора права.

С 2006 по 2007 год занимает должность заместителя госсекретаря в Министерстве юстиции. Также был статс-секретарем в канцелярии польского президента Леха Качиньского (2008-2010 годы). 2010 выдвигает свою кандидатуру в мэры Кракова, однако занимает лишь третье место (22% голосов). С 2011 по 2014 год является послом в Сейма (нижняя палата Национальной Ассамблеи Республики Польша).

С 2014 по 2015 год — член польской партии "Право и справедливость".

В 2015 году решает принять участие в президентских выборах, где его основным лозунгом стала фраза " Добрая смена ". Во время предвыборной кампании Анджей Дуда обещает своей стране положительные изменения, гарантом которых он станет, если его изберут на пост президента. Также он обещает поддерживать патриотизм, семейные ценности, чувство национального единства и отойти от агрессивной политики. Выигрывает во втором туре, набрав 51,55% голосов.

Во время предвыборной кампании также отмечает, что у России нет ничего общего с демократией, ведь она осуществила военное вмешательство в территориальную целостность Украины — европейской страны.

13 июля 2020 года Анджей Дуда повторно становится президентом Польши, обойдя другого кандидата (Рафала Тшасковского) на менее 2%.

26 февраля 2022 года, через два дня после широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины, Анджей Дуда подчеркивает свою поддержку прямого пути вступления Украины в ЕС. 22 мая 2022 г. президент Польши прибывает с визитом в Киев, во время которого выступает в Верховной Раде Украины. В своем выступлении Анджей Дуда отмечает добрососедские и дружеские взаимоотношения между двумя государствами, а также уверяет, что приложит все усилия, чтобы Украина присоединилась к ЕС в ближайшее время.

Анджей Дуда: украинские корни польского президента

Дедушка Анджея Дуды, Михаил Иванович Дуда (псевдоним Зиновий Громенко) – украинец, воин УПА (второе дело) / Фото: commons.wikimedia.org

Интересно, что президент Польши и большой друг украинцев Анджей Дуда имеет украинские корни. Его дедушка, Михаил Иванович Дуда, был украинским военным деятелем, более известным под псевдонимом Зиновий Громенко. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил блогер Василий Вороновский.

Родился дедушка будущего президента Польши 21 ноября 1921 в селе Сороки-Львовские (Пустомилевский район, Львовская область) и погиб 7 июля 1950 недалеко от села Танява (Болеховский горсовет, Ивано-Франковская область). За свою короткую жизнь Михаил Иванович Дуда успел побыть поручиком УПА, командиром "Железной сотни", входившей в состав второго Перемышльского шалаша 26-го территориального отрезка "Лемко" оперативной группы УПА-Запад. Посмертно его наградили званием рыцаря Золотого Креста Боевой Заслуги 1-го класса.

10 интересных фактов об Анджее Дуде, которые вы могли не знать

С начала полномасштабного российского вторжения Анджей Дуда поддерживает Украину и украинцев / Фото: Associated Press

Анджей Себастиан Дуда — один из самых молодых президентов Польши (на момент избрания его президентом ему исполнилось 43 года), немного младше его был только Александр Квасневский (1995 года, когда его избрали президентом Польши, ему был 41 год). Отец политика (Ян Тадеуш Дуда) – профессор технических наук, а его мать (Янина-Милевская Дуда) – профессором химических наук. В детстве Дуда принадлежал к организации гарцеров (польских скаутов, практически пионеров). До президентских выборов Анджей Дуда десять лет был связан с правоконсервативной партией "Право и справедливость". Кандидатуру Дуды на пост президента избрал конвент Права и справедливости вместо главы партии Ярослава Качиньского (потому что его рейтинг был отрицательным). Главными пунктами президентской программы Дуды стали: пересмотр пенсионной реформы, помощь семьям с детьми, рестрикционный подход к легализации партнерских отношений, размещение постоянных баз НАТО в Польше и дофинансирование программы искусственного оплодотворения. С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины Анджей Дуда не раз поддержал европейский курс Киева, помогал Украине проводить реформы, принял в своей стране наибольшее количество украинских беженцев. Его любимый вид спорта – горнолыжный спорт. Домашним любимцем Анджея Дуды есть хорек по имени Фредя. Его фото на предвыборной кампании политик разместил в своем профиле на твиттере. Во время своего второго визита в Украину после начала войны (22 мая 2022) Анджей Дуда подчеркнул, что украинцы в Польше — не беженцы, а гости, которые будут в его стране в безопасности.

Жена и дети

Анджей Дуда с женой Агатой / Фото: commons.wikimedia.org

21 декабря 1994 года Анджей Дуда женился на Агате Корнгаузер-Дуде, которая является дочерью известного в Польше польско-еврейского писателя, переводчика и литературного критика Юлиана Корнгаузера. Она работает учительницей немецкого языка. У пары есть дочь Кинга, родившаяся в 1995 году и окончившая юридический факультет Ягеллонского университета.

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