Анекдот дня: Путин заявил, что в войне в Украине Россия ничего не потеряла

Диктатор Кремля Владимир Путин убежден, что Россия, напав полномасштабно на Украину, ничего не потеряла в войне, хотя на самом деле их потери перевалили за 50 тысяч.

Владимир Путин заявил, что его оккупационная армия якобы "еще ничего не начинала" в Украине, а начав войну, он мол укрепил суверенитет РФ.

Такое заявление Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября, пишут российские пропагандистские СМИ.

"Ничего мы не потеряли. И ничего не потеряем. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Да, происходит определенная поляризация, но, я считаю, и в мире, и внутри страны это идет только на пользу. Потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета", — выдал Путин.

Также читайте Дохлая армия: какое вооружение осталось в России после потери в войне более 50 тысяч салдат

Кроме того, диктатор РФ повторил свое лживое заявление, что российская оккупационная армия якобы "ничего еще не начинала" в Украине.

Он также продолжил свои пропагандистские нарративы, заявив, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины "сознательно", ответив "зеркально", чтобы "помочь людям, проживающим на Донбассе".

"А второе и самое главное. Хочу отметить это еще раз. Это часто звучит. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить", — высказался диктатор.

Между тем боевые потери среди личного состава армии РФ составляют не менее 50 610 человек. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Напомним, американский генерал назвал срок, когда Украина вернет Крым .

Читайте также: