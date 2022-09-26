Зачем РФ хочет присоединить украинские территории: эксперт объяснил

Российская Федерация формально может присоединить украинские территории к своему составу в качестве повода для применения оружия массового поражения.

Все цивилизованные страны мира понимают, что псевдореферендум, который оккупанты пытаются провести на временно захваченных территориях, ничего не даст.

Об этом в рамках информационного марафона сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Российская Федерация формально может присоединить украинские территории к своему составу как повод для применения оружия массового поражения. Но это попытка наверняка выиграть время, запугать, показать оружие. Будем надеяться, что до этого не дойдет. По моему мнению, аннексия территорий ничего не изменит”, — подчеркнул Олег Катков.

Напомним, что россияне пытаются оккупировать всю территорию Донецкой области и сорвать наступление ВСУ.

Читайте также: