Ани Лорак только после травли отменила концерт в Санкт-Петербурге – фото

Певица сделала это без лишних слов.

Украинская певица Ани Лорак, живущая и работающая в России, на фоне хейта отменила концерт в Санкт-Петербурге.

Интересно, что ее шоу должно было состояться сегодня, 2 марта. Впрочем, не выступать она решила за несколько часов до события на седьмой день войны. Да и отменила знаменитость выступление, как "настоящая патриотка" своей Родины – без лишних слов.

instagram.com/anilorak

Заметим, что Лорак также планирует выступить в Воронеже, Ростове, Сочи и других городах России. Впрочем, об отмене этих выступлений речь еще не идет.

Напомним, Лорак долгое время не комментировала вторжение России в Украину. Но, на шестой день кровопролития на нашей земле, убийств россиянами детей, решила таки оставить пост в Instagram. Артистка упомянула, что она украинка и призвала остановить войну. Впрочем, о том, кто затеял жестокие убийства (президент РФ), не было ни слова.

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