Анкара договорилась с Москвой эвакуировать из Мариуполя граждан Турции, которые прячутся в мечети

В Мариуполе на территории мечети прячутся около 80 граждан Турции.
Эвакуировать из Мариуполя в ближайшее время могут граждан Турции. Такой договоренности достиг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает The Guardian.
Предварительно эвакуировать граждан Турции из Мариуполя могут во вторник или среду. По предварительной информации, в городе по меньшей мере 80 граждан Турции. Они прячутся от обстрелов в мечети Султана Сулеймана.
"Создаются условия для эвакуации наших граждан из Мариуполя. Мы ожидаем хороших новостей сегодня или завтра", — заявил Мевлют Чавушоглу.
Отмечается, что с начала войны удалось эвакуировать из Украины около 14 800 граждан Турции.
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