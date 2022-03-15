Анкара договорилась с Москвой эвакуировать из Мариуполя граждан Турции, которые прячутся в мечети

Анкара договорилась с Москвой эвакуировать из Мариуполя граждан Турции, которые прячутся в мечети

В Мариуполе на территории мечети прячутся около 80 граждан Турции.

Эвакуировать из Мариуполя в ближайшее время могут граждан Турции. Такой договоренности достиг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает The Guardian.

Предварительно эвакуировать граждан Турции из Мариуполя могут во вторник или среду. По предварительной информации, в городе по меньшей мере 80 граждан Турции. Они прячутся от обстрелов в мечети Султана Сулеймана.

"Создаются условия для эвакуации наших граждан из Мариуполя. Мы ожидаем хороших новостей сегодня или завтра", — заявил Мевлют Чавушоглу.

Отмечается, что с начала войны удалось эвакуировать из Украины около 14 800 граждан Турции.

Читайте также: