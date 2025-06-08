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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Анклав оккупантов в Кондрашовке: враг заблокирован в центре села без поддержки

В Кондрашовке зафиксирована изолированная группа россиян. Они подняли флаг в центре села, но остались без поддержки и связи с основными силами.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Военные РФ.

Военные РФ. / © Associated Press

В Кондрашовке (Харьковская область) зафиксировано присутствие группы российских военных, которая прорвалась к центральной части села.

Об этом сообщают действующие в этом районе подразделения, передает DeepState.

Карта DeepState. / © t.me/DeepStateUA

Карта DeepState. / © t.me/DeepStateUA

Недавно враг поднимал флаг в центре населенного пункта, вероятно, с целью создать впечатление полного контроля над селом. Впрочем, как отмечают украинские силы, речь идет только о локальном прорыве без должной логистики и связи с основной линией российских войск.

Противник оказался в тактическом анклаве без четкого снабжения и подкреплений.

На фоне растущей прореженности линии фронта процесс уточнения контроля над конкретными участками значительно усложнился.

Напомним, что летнее наступление российских окупантов уже началось. В настоящее время на Сумском направлении находятся около 60 тысяч военных.

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