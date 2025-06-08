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Анклав оккупантов в Кондрашовке: враг заблокирован в центре села без поддержки
В Кондрашовке зафиксирована изолированная группа россиян. Они подняли флаг в центре села, но остались без поддержки и связи с основными силами.
В Кондрашовке (Харьковская область) зафиксировано присутствие группы российских военных, которая прорвалась к центральной части села.
Об этом сообщают действующие в этом районе подразделения, передает DeepState.
Недавно враг поднимал флаг в центре населенного пункта, вероятно, с целью создать впечатление полного контроля над селом. Впрочем, как отмечают украинские силы, речь идет только о локальном прорыве без должной логистики и связи с основной линией российских войск.
Противник оказался в тактическом анклаве без четкого снабжения и подкреплений.
На фоне растущей прореженности линии фронта процесс уточнения контроля над конкретными участками значительно усложнился.
Напомним, что летнее наступление российских окупантов уже началось. В настоящее время на Сумском направлении находятся около 60 тысяч военных.