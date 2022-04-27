Анна Кошмал рассказала, кто из актеров "Сватов" поддержал ее, когда началась война

Анна Кошмал рассказала, кто из актеров "Сватов" поддержал ее, когда началась война

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известна благодаря сериалу "Сваты", рассказала о поддержке своих коллег.

В Instagram-stories артиста рассказала, что не много у кого из ее коллег по сериалу, большинство из которых проживают в РФ, появилось желание поддержать ее. Только два актера написали Анне. Артистку поддержали Александр Феклистов, сыгравший роль Сан Саныча Берковича, и Андрей Бирин, сыгравший жениха Жени, англичанина Джека.

Андрей Бирин / instagram.com/birin

"Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Он с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат", — поделилась Анна.

Отметим, Александр Феклистов ранее записал обращение к украинцам. В своем обращении артист выразил слова солидарности с украинцами и подчеркнул, что россияне испытывают огромный стыд из-за происходящего. Актер отметил, что в Украине происходят ужасные вещи.

Александр Феклистов

Напомним, российские оккупанты безжалостно разрушают все украинское. Во время ракетных обстрелов в селе Горенко Киевской области захватчики попали и в знаменитый дом, где снимался сериал " Сваты "

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