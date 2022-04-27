Анна Кошмал рассказала, кто из актеров "Сватов" поддержал ее, когда началась война

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известна благодаря сериалу "Сваты", рассказала о поддержке своих коллег.
В Instagram-stories артиста рассказала, что не много у кого из ее коллег по сериалу, большинство из которых проживают в РФ, появилось желание поддержать ее. Только два актера написали Анне. Артистку поддержали Александр Феклистов, сыгравший роль Сан Саныча Берковича, и Андрей Бирин, сыгравший жениха Жени, англичанина Джека.
"Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Он с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат", — поделилась Анна.
Отметим, Александр Феклистов ранее записал обращение к украинцам. В своем обращении артист выразил слова солидарности с украинцами и подчеркнул, что россияне испытывают огромный стыд из-за происходящего. Актер отметил, что в Украине происходят ужасные вещи.
Напомним, российские оккупанты безжалостно разрушают все украинское. Во время ракетных обстрелов в селе Горенко Киевской области захватчики попали и в знаменитый дом, где снимался сериал " Сваты "
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