Аномалия "Брянского треугольника": Россия массово теряет боевую авиацию в соседней с Украиной области

Российские Telegram-каналы сообщают о падении двух боевых вертолетов Ми-8 и двух военных самолетов на территории Брянской области РФ. Официально в государстве-агрессоре подтверждает пока только две авиакатастрофы.

В субботу, 13 мая, российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью РФ, граничащей с Украиной. Причины такой "аномалии" пока неизвестны.

ТСН.ua собрал все, что известно об авиакатастрофах в настоящее время.

Один или два вертолета

Как сообщают пропагандисты из ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы, в городе Клинцы Брянской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Двое пилотов погибли.

По словам очевидцев, перед падением вертолет кружил над городом и упал в частном секторе. О крушении сообщили местные жители.

По озвученной официально версии, причиной аварии стал "пожар двигателя". Однако при полете очевидцы также слышали взрыв.

По данным властей города, разрушений на земле нет. В результате падения вертолета пострадала 51-летняя женщина. Она шла по улице и в нее попали обломки боевой машины, сообщает Baza.

Также читайте В Брянской области РФ разбились истребитель и вертолет: что известно

Российские Z-блоггеры пишут, что вертолет мог быть сбит ракетой. "На опубликованных кадрах отчетливо видна вспышка в районе двигателя вертолета и затем дымный след, характерный для попадания ракеты", — сообщает канал "Военный информатор".

О взрывах также упоминают и местные жители в видео, опубликованном каналом "Подслушано Клинцы". Официального доказательства данной информации нет.

Город Клинцы расположен на западе Брянской области, примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Телеграмм-каналы "112" и "Осторожно, новости" предположили, что под Брянском могли упасть сразу два вертолета. Местом падения второго вертолета Ми-8 называли окрестности города Стародуб.

Впоследствии канал Baza заявил, что падение второго вертолета подтверждено. "Он упал в Унецком районе области вблизи села Волкустичи. В настоящее время вокруг места падения выставлено оцепление. На место едут взрывотехники”, – говорится в сообщении.

Один или два самолета

Впоследствии пропагандисты из ТАСС сообщили о падении истребителя Су-34, потерпевшего крушение в тот же день в Брянской области.

“Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается”, — сказал собеседник в экстренных службах.

По его словам, обстоятельства крушения выясняются.

Также читайте В Брянской области РФ разбился вертолет – видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места падения истребителя, сообщив, что от места крушения самолета до места падения вертолета Ми-8 в городе Клинце — более 40 километров.

“Вертолет был сбит. Что произошло с военным самолетом – уточняется”, — говорится в сообщении.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж Су-34 погиб — пилот и штурман не смогли катапультироваться. Их тела уже вроде бы обнаружили. Место аварии – село Истровка возле города Стародуба.

Впоследствии Mash опубликовал видео с моментом аварии еще одного штурмовика ПКС России – Су-35. Его обнаружили в селе Шкрябино Стародубского района Брянской области.

“Видео снято с фермы неподалеку. Экипаж погиб”, — говорится в сообщении.

На этом же канале распространена информация о падении в Брянской области в общей сложности двух вертолетов и двух самолетов, возвращавшихся с выполнения боевого задания.

Военный обозреватель Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что стоимость самого современного российского серийного Су-35С по экспортному контракту с Китаем составляет 104 миллиона долларов за один самолет.

“То есть по имеющимся экспортным ценам в бою уничтожена российская боевая техника на сумму примерно 200 миллионов долларов. Также уничтожены пилоты, подготовка которых не только дорого стоит, но и требует многих лет”, — подчеркнул он.

Видео падения всех четырех боевых машин вражеской авиации публикуют в соцсетях.

Напомним, накануне в Джанкойском районе Крыма также неожиданноупал российский военный вертолет Ми-28. В РФ говорят, что инцидент произошел якобы во время учебно-тренировочного полета.

Читайте также: