Анонсированное контрнаступление ВСУ уже началось: полковник украинской армии указал на первые признаки

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что в начале контрнаступления украинской армии будут уничтожаться большие военные базы оккупантов и частично эти меры уже были предприняты на этой неделе.

Такое мнение эксперт высказал проекту "Орестократии".

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Он предполагает, что именно на начало контрследующих действий намекал президент Владимир Зеленский, выступая в Чернигове, анонсировав неделю хороших новостей.

"Всегда наступательные действия начинаются с уничтожения самых дальних средств России, а затем идут ближе и ближе к фронту. То есть где-то месяц мы будем работать, прожигая пути поставок и базы противника на Запорожском, Херсонском направлении и в Крыму", – считает эксперт.

По мнению Свитана, сейчас задача ВСУ — поражение аэродромов, авиационной техники, систем управления, командных пунктов и топливоприемников противника. Он подчеркнул, что самый оптимальный вариант – начинать всегда с топлива.

"У любого аэродрома есть определенные бочки с авиационным керосином или топливоприемники, которые в принципе, если поджечь, то хорошо горят. Это такие боеприпасы недалеко от аэродрома, иногда складываются в районе различных зернохранилищ и птицефабрик, которые выполняют такую еще военную функцию", – рассказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В ходе контрнаступления ВСУ под удар могут попасть 5 областей РФ: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе военный эксперт Роман Свитан. По его словам, украинские военные время будущего контрнаступления могут наносить удары по военным объектам, в том числе на территории России.

Тем временем у пропагандистов паника из-за официально еще не начавшегося контрнаступления ВСУ. Главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, желавшая взять "Киев за три дня", в истерике на фоне информации о предстоящем контрнаступлении.

Середина мая или дальше: когда контрнаступление ВСУ – Валентин Бадрак

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