Анонсы оккупантов "компенсации" за разрушенное жилье в Мариуполе оказались только обещаниями

Анонсы оккупантов "компенсации" за разрушенное жилье в Мариуполе оказались только обещаниями

Обещания российских оккупантов остаются только обещаниями.

"Министерство строительства" так называемой "ДНР" обнародовало разъяснения по получению "компенсаций" за разрушенное жилье в Мариуполе. Впрочем, реальность оказалась не столь радостной, как обещания.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Чтобы получить обещанную помощь новой "власти", люди должны предоставить оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Впрочем, многие мариупольцы эти документы либо сгорели, либо остались под завалами разрушенных домов.

"Для получения компенсации от РФ владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны предоставить оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Не сложно догадаться, что все документы у людей превратились в пепел или навсегда спрятаны под завалами", — сообщил он.

Более того, получить копии указанных документов или выписки из реестров люди тоже не могут. Марупольцы начали писать жалобы в оккупационную администрацию. А там им такие действия объясняют просто: это решение России.

"Приемные пушилина (тая сторона, куда кивают мариупольские коллаборанты) в свою очередь тоже пожимают плечами и говорят, что это решение россии. Круг замкнулся. В итоге, только Россия снова в прибыли: получив тысячи сфабрикованных, но собственноручно заполненных показаний", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, временно захваченном Мариуполе российские захватчики не могут возобновить водоснабжение. Поэтому оккупанты установили в городе мобильные душевые.

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