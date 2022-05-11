Хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг RuTube и заявили, что он исчез навсегда.
Хакеры отметили, что около 75% баз данных и инфраструктуры основной версии RuTube исчезли навсегда.
Об этом Anonymous сообщают в соцсетях.
"Anonymous сломали российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, что означает, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", – говорится в сообщении.
JUST IN: #Anonymous hacked Russia's video platform 'RuTube'— Anonymous TV (@YourAnonTV) May 10, 2022
Поблизости 75% данных и infrastructure of the main version и 90% backup and cluster to restore databases been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u
В то же время, в России заявляют, что они работают над восстановлением видеохостинга страны-оккупанта.
Напомним, российский видеохостинг RuTube "все". Из-за масштабной хакерской атаки он не работает уже третьи сутки, а его владельцы даже заговорили по-украински. По данным росСМИ, сайт восстановлению не подлежит.
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