Хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг RuTube и заявили, что он исчез навсегда.

Хакеры отметили, что около 75% баз данных и инфраструктуры основной версии RuTube исчезли навсегда.

Об этом Anonymous сообщают в соцсетях.

"Anonymous сломали российскую видеоплатформу RuTube. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, что означает, что RuTube, вероятно, исчез навсегда", – говорится в сообщении.

В то же время, в России заявляют, что они работают над восстановлением видеохостинга страны-оккупанта.

Напомним, российский видеохостинг RuTube "все". Из-за масштабной хакерской атаки он не работает уже третьи сутки, а его владельцы даже заговорили по-украински. По данным росСМИ, сайт восстановлению не подлежит.

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